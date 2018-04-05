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Адвокат: Состояние Балуха ухудшается

Владимир Балух
01:56 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Twitter

Новости Украины: Силовики в аннексованном Крыму не комментируют дело Балуха, условия содержания и состояние его здоровья публично.

Состояние здоровья осужденного в Крыму украинского активиста Владимира Балуха, который продолжает голодовку, ухудшается.

Об этом сообщила его адвокат Ольга Динзе, передает Громадське.

По ее словам, он не намерен останавливать голодовку в знак протеста.

"Ему это трудно дается. Кроме того происходят постоянные провокации со стороны администрации учреждения, которые приносят ему вкусные продукты питания, соблазняя его все же начать принимать пищу. Это немного дестабилизирует его, но он держится и держит свое слово", - сказала адвокат.

Напомним: Балух с 19 марта продолжает бессрочную голодовку. 4 апреля исполнилось 17 дней, как политзаключенный голодает. Он объявил голодовку, протестуя против вынесенного ему приговора.

Так называемый суд в аннексованном Крыму приговорил Балуха до 3 годам и 7 месяцам колонии-поселения и штрафу в 10 тысяч рублей в январе этого года.

Это уже второй "судебный процесс" над Владимиром Балухом. В августе 2017 года его приговорили к 3,5 годам заключения, обвинив в "хранении боеприпасов".

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Новости Украины, Владимир Балух, Крым, Ольга Динзе, Политзаключенные.
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