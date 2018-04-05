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Операторы согласовали включение 4G с Генштабом

Мобильная сеть
11:23 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: По утверждению Генштаба ВСУ, было предоставлено около 1400 согласований по включению базовых станций технологии 4G.

Главное управление связи и информационных систем Генерального штаба Вооруженных Сил Украины предоставило около 1400 согласований (100% заявок) на включение базовых станций мобильных операторов lifecell, "Киевстар" и "Vodafon-Украина", работающих по технологии 4G-связи (LTE), отмечается в сообщении Генштаба на официальной странице в Facebook.

"Учитывая большую общественную значимость внедрения технологии 4G в Украине, все заявки, поступившие от Украинского государственного центра радиочастот в Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, были проработаны оперативно, раньше определенных законом сроков", - подчеркивается в сообщении. В Генштабе ВСУ также отметили, что проведенная работа была кропотливой и выполнялась индивидуально для всех базовых станций, каждая из которых имеет свой диапазон частот, мощность, географическое расположение и другие особенности.

"Необходимость согласований заключается в обеспечении электромагнитной совместимости базовых станций мобильной связи с радиоэлектронными средствами ВСУ и других военных формирований, работающих в интересах обороны", - отмечается в сообщении. По данным Генштаба ВСУ все заявки были согласованы до 2 апреля. Ранее в СМИ появилась информация о том, что "Киевстар" медлит с запуском 4G связи из-за невозможности согласовать частоты с военными в ряде областей. Как сообщалось, "Киевстар" планирует запуск связи 4G в диапазоне 2600 МГц до 10 апреля. "Vodafone Украина" с 30 марта по 2 апреля провел запуск 4G связи в диапазоне 2600 МГц в 20 городах Украины. lifecell 30 марта также сообщил, что начал предоставлять услуги связи 4G в 22 областных центрах, а также в Краматорске и Северодонецке, при этом предоставляемый по технологии 3G+ и 4,5G трафик будет тарифицироваться одинаково.

В целом "большая тройка" украинских мобильных операторов по итогам прошедшего в начале марта тендера заплатит 5,434 млрд грн за 75 МГц в диапазоне 1800 МГц за право развернуть на них связь стандарта 4G. Ранее она уже перечислила в госбюджет 2,456 млрд грн за 40 Мгц в диапазоне 2600 МГц по результатам проведенного в конце января этого года тендера для внедрения 4G. Тогда lifecell приобрел два лота суммарно на 15 МГц за 909,25 млн грн, "Киевстар" – три лота суммарно на 15 МГц за 916,3 млн грн и "Vodafone-Украина" – два лота суммарно на 10 МГц за 631 млн грн.

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Новости Украины, 4G, ВСУ, Генштаб, Мобильная связь, Операторы, Согласование.
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