Прогноз погоды на 6 апреля в Украине: тепло, местами дождь

Большая часть территории Украины в ближайшие сутки 6 апреля останется в теплой воздушной массе и лишь днем в западные области переместится порция более прохладного воздуха, сообщает Укргидрометцентр.

Погоду северо-западной половины страны будет определять поле пониженного давления с атмосферным фронтом, на остальной территории - гребень восточного антициклона.

В западных областях Украины ожидается небольшой дождь, на Закарпатье и в Карпатах – умеренный; ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с; температура ночью 5-10° тепла, днем 9-14° .

На остальной территории страны без осадков, лишь в Винницкой и большинстве северных областей днем небольшой дождь; ветер южный, 5-10 м/с; температура ночью 3-8° тепла, днем 13-18°, на побережье морей 10-12°.

В западных областях Украины ночью дождь, температура ночью +7...+9°, днем около +11...+13°. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

В Карпатах дождь, температура воздуха ночью +7...+9°, днем +11...+13°. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

На севере Украины местами дождь. Температура ночью +4...+6°, днем +14...+16°. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

В центре Украины ясно, температура ночью +5...+7°, днем около +14...+16°. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

На востоке Украины ясно, ночью +3...+5°, днем +15...+17°. Ветер южный 5-10 м/с.

В южных областях Украины ясно, температура ночью +5...+7°, днем около +17...+19°. Ветер юго-восточный 5-10 м/с.

В Крыму ясно, температура ночью +5...+7°, днем +17...+19°. Ветер южный 5-10 м/с.

В Киеве 6 апреля без осадков, лишь вечером небольшой дождь. Ветер южный, в западной части с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +5...+7°, днем +15...+17°.