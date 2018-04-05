В Минсоцполитики сделали неутешительный прогноз по миграции

Министерство социальной политики Украины прогнозирует в ближайшие годы усиление миграционных процессов в Украине за счет высокого спроса на квалифицированную рабочую силу.

Об этом заявила первый заместитель министра социальной политики Украины Ольга Крентовская в ходе заседания Национального трехстороннего социально-экономического совета.

"Из-за недостаточного экономического роста, дефицит кадров на сегодня не является критическим, но в среднесрочной перспективе ситуация угрожает экономической безопасности государства…Конкуренция по привлечению работников выходит на международный уровень, спрос на квалифицированную рабочую силу из Украины растет, особенно у ближайших соседей - Польши, Словакии, Литвы, Хорватии. Миграционные процессы могут усилиться в ближайшие годы", - сказала она.

Крентовская сообщила, что, по подсчетам Союза предпринимателей и работодателей Польши, для поддержки роста экономики этой страны необходимо привлечь 5 миллионов эмигрантов, а, по оценке польских экспертов, общее количество выданных приглашений в 2018 году для украинцев составит 3 миллиона.

"В Минсоцполитики пришел запрос Министерства труда, социальных дел и семьи Словакии, в котором было сообщение, что в связи с расширением производства существующих предприятий в Словакии и строительства новых заводов, в перспективе 3-6 месяцев в Словакии прогнозируется значительный дефицит рабочей силы на уровне 70-100 тысяч, и решить эту проблему словацкое правительство планирует за счет привлечение работников, в том числе из Украины", - сказала она.

Как сообщалось, по данным Института экономики и прогнозирования НАН Украины, наша страна, начиная с 2015 года, недополучает ежегодно около 40 миллиардов гривень в связи с миграцией украинцев за границу. По данным Bloomberg, более 1 миллиона украинцев с 2015 по 2017 год мигрировали на заработки за границу, в частности в Польшу (507 тысяч человек), Россию (343 тысячи), Италию (147 тысяч), Чехию (122 тысячи), США (23 тысячи) и Беларусь (22 тысячи).