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В Украине переименовали десантные войска

Десантно-штурмовые войска
18:29 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Высокомобильные десантные войска ВСУ переименованы в Десантно-штурмовые войска.

Верховная Рада переименовала Высокомобильные десантные войска Вооруженных сил Украины в Десантно-штурмовые войска ВСУ.

За президентский законопроект (№7330) "О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам обороны" о десантно-штурмовых войсках" в первом чтении и в целом в четверг проголосовали 236 народных депутатов.

Депутаты внесли соответствующие изменения в законы "Об обороне Украины", "О Вооруженных силах Украины" и "О правовом режиме военного положения".

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, переименование рода войск ВСУ обусловлено оккупацией Вооруженными силами Российской Федерации части территории Украины, "что повлекло негативное отношение личного состава и ветеранов-десантников к названию ВДВ (Высокомобильные десантные войска) одновременно с ВДВ (воздушно-десантные войска) страны-агрессора".

"Название "Десантно-штурмовые войска" точнее отображает специфику, суть, принципы боевого применения подразделений, что соответствует стандартам государств-членов НАТО", - подчеркнул первый заместитель министра обороны Иван Руснак, представляя законопроект.

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Новости Украины, Армия, ВСУ, Десантно-штурмовые войска, сокомобильные десантные войска.
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