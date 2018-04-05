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К Пасхе назначили дополнительные поезда: список

Укрзализныця
20:34 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: К Пасхе назначила "Укрзализныця" 10 дополнительных региональных поездов.

Акционерная госкомпания "Укрзализныця" для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом к пасхальным праздникам, назначила 10 дополнительных региональных поездов.

Как сообщила пресс-служба госкомпании, для формирования этих поездов был задействован комфортабельный подвижной состав, используемый на челночных маршрутах между Киевом и его городами-сателлитами и в указанный период времени не используется на этих маршрутах. На 6 апреля назначены 2 региональные поезда, которые будут отправляться со станции Святошин: № 802 Святошин - Шостка и № 812/811 Святошин - Жмеринка. На 7 апреля назначено 6 дополнительных региональных поездов: № 801 Шостка - Киев (с платформы Северная), № 804 Киев (с платформы Северная) - Шостка, № 803 Шостка - Фастов.

Также на этот день назначены поезда, которые будут курсировать через Винницу: № 812 Жмеринка - Киев, № 825 Киев - Хмельницкий и № 826 Хмельницкий - Фастов. На 9 апреля назначены региональные поезда № 831 Фастов-1 - Жмеринка, а на 10 апреля № 832 Жмеринка - Святошин. Они будут курсировать через Винницу.

Как сообщалось, ранее "Укрзализныця" на пасхальные праздники назначила 26 поездов.

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Новости Украины, Дополнительные поезда, Пасха, Поезда, Укрзализныця.
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