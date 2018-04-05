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Новая украинская школа: что изменится для детей с 1 сентября

Школа
21:04 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Министерство разработало методические рекомендации, каким образом должно быть устроено образовательное пространство в Новой украинской школе.

На создание образовательного пространства в начальной школе, где с 1 сентября обучение будет осуществляться по новому стандарту, государство выделит субвенцию в размере почти миллиард гривень.

Об этом рассказала министр образования и науки Лилия Гриневич в ходе образовательной панели расширенного правительственного совещания в Виннице, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

"Вчера правительство приняло постановление, которое регулирует использование образовательной субвенции на Новую украинскую школу. 998,7 млн, то есть почти миллиард гривень, из этой субвенции пойдет именно на создание нового образовательного пространства. Постановлением предусмотрено, что 40% этой суммы пойдет на закупку дидактических материалов для 1 класса. Ещё 40% средств будет направлено на закупку современной мебели для начальных классов НУШ. И 20% субвенции должно быть использовано на закупку компьютерного оборудования для начальных классов НУШ", - сказала Гриневич.

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Она добавила, что эти средства можно будет использовать только на принципах софинансирования из местных бюджетов.

В частности, должно быть 8 учебных центров: учебно-познавательной деятельности (с партами/столами); меняющиеся тематические центры (доски/флип-чарты/стенды для диаграмм с ключевыми идеями); игры (настольные игры, инвентарь для подвижных игр); художественно-творческой деятельности (полочки для хранения принадлежностей и стенд для меняющейся выставки детских работ); уголок живой природы для проведения опытов (проращивание зерна, наблюдение и уход за растениями, аквариум); отдыха (с ковром для сидения и игры, стульями, креслами-пуфами, подушками с мягким покрытием); детская классная библиотечка; уголок учителя (стол, стул, компьютер, полки/ящики, шкафы для хранения дидактического материала и т. п).

В этих рекомендациях также есть предостережение относительно безопасности, внешнего вида и мобильности оборудования.

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Новости Украины, 1 сентября, Лилия Гриневич, Минобразования, Школа.
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