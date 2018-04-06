Украина нацелена на конструктивную работу с Молдовой по экологии Днестра

Украина нацелена на конструктивную и эффективную работу с Республикой Молдова в вопросах экологии и охраны бассейна реки Днестр.

Об этом заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов Украины по вопросам европейской интеграции Николай Кузьо.

"Сегодня мы начинаем серьезную подготовительную работу по началу деятельности постоянной украинско-молдавской комиссии по устойчивому использованию и охране бассейна реки Днестр. В состав прибывшей в Кишинев делегации вошли представители всех ведомств, которые занимаются вопросами эксплуатации и защиты водных ресурсов Днестра. Мы нацелены на конструктивную и эффективную работу с молдовской стороной, разработали план действий по утверждению рабочих групп, план управления Днестром на основе лучших международных практик", - отметил Кузьо.

"Сложившаяся в силу определенной несогласованности непредвиденная ситуация, в результате которой заседание первой комиссии было переформатировано в подготовительные консультации по обозначенным направлениям, наталкивает на мысль о некоторой политизации этого вопроса, а не желания реального решения проблемы. Хочу подчеркнуть, что правительство Украины очень тщательно и ответственно относится к вопросам экологии, в частности, к охране бассейна реки Днестр, и, исходя из этого, и будет построена дальнейшая работа нашей комиссии", - подчеркнул замминистра экологии и природных ресурсов.

Николай Кузьо с сожалением заметил также, что, по его мнению, проблема контроля над бассейном реки Днестр освещается в Молдове несколько односторонне, акцент делается исключительно на то, что Днестровский гидроузел уничтожает экологию реки, убивая Днестр. При этом не учитывается, что в свое время этот гидроузел строился не для выработки электроэнергии, а для защиты населения от паводков, которые порой носили катастрофический характер, а иногда смывали целые села. Водохранилище Днестровского гидроузла, подчеркнул он, выполняло функцию накапливания воды во время паводков для дальнейшего ее равномерного использования в сельскохозяйственных отраслях в засушливые месяцы.

"К сожалению, молдавские экологи рассматривают функцию, которую гидроузел продолжает выполнять по сей день, обеспечивая также Кишинев питьевой водой, на втором плане. К тому же, в советское время при строительстве любой электростанции, в том числе и Дубоссарской ГРЭС, не очень учитывались последствия, включая экологические. Поэтому перед нами стоит задача не продолжать предъявлять друг другу какие-то претензии, а совместными усилиями изучить эти вопросы, и найти совместное решение, учитывая все риски. Мы хотим подойти к решению вопроса комплексно", отметил замминистра.

Кузьо напомнил, что премьер-министр Молдовы Павел Филипп и глава украинского Кабмина Владимир Гройсман еще в 2017 году подписали совместное обращение к Еврокомиссии с просьбой предоставить техническую и финансовую помощь и поддержку для работы этой комиссии. Обращение, по его словам, уже передано Еврокомиссару, отвечающему за эти направления, для дальнейшего определения объемов этой помощи.