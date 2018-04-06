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Геращенко просит политзаключенного Балуха прекратить голодовку

Владимир Балуха
14:25 Сегодня Телеграф
Фото: Твиттер

Новости Украины: И.Геращенко: Возможно, украинскому активисту Владимиру Балуху стоит прекратить голодовку.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко считает, что украинскому активисту Владимиру Балуху, незаконно заключенному в оккупированном Крыму, стоит прекратить голодовку.

Как передает корреспондент, об этом она сказала во время заседания парламента.

Перед этим народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Светлана Залищук в своем выступлении отметила, что правозащитники крайне обеспокоены тем, что Балух "находится на грани смерти из-за того, что около двух недель назад он объявил голодовку".

"На сегодняшний день его просят остановить эту акцию, но он не сдается, несмотря на провокации со стороны работников российской тюрьмы, которые постоянно приносят ему разную еду, таким образом, провоцируя его. Но он держится", - сказала Залищук.

Депутат призвала от имени парламента поддержать Балуха.

В свою очередь, Геращенко присоединилась к словам поддержки политзаключенного.

"Позвольте обратиться к нему от всех нас с просьбой, возможно, прекратить голодовку. Потому что он действительно нужен и своей семье, и Украине, поблагодарить его за проукраинскую мужественную позицию", - сказала она.

Первый вице-спикер напомнила, что среди людей, освобождения которых требует Украина, есть и Балух.

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Новости Украины, Владимир Балуха, Ирина Геращенко, Крым, Политзаключенные в РФ, Политзаключенный, РФ, Украина.
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