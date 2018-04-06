В Киеве на Софийской площади 5 апреля открылся VIII Фестиваль писанок, организованный к Пасхе.

На Софийской площади в Киеве начался VIII Всеукраинский фестиваль писанок. Об этом рассказала председатель постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам образования, науки, семьи, молодежи и спорта Анна Старостенко. "Изюминкой празднования являются 374 пасхальных зайца, которые разрисованы в индивидуальном стиле художниками Украины, и нам очень приятно, что в этом году будут представлены не только традиционные писанки, но и такие интересные зайчики, они уже стали символом пасхальных праздников в мире. Я надеюсь, что эта традиция приживется и у нас", - сказала Старостенко.