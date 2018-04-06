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Новости: Страстная пятница: все, что нужно знать об этом дне Страстная пятница: все, что нужно знать об этом дне
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Страстная пятница: все, что нужно знать об этом дне

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Страстная пятница
21:56 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

Новости Украины: Страстная пятница – самый строгий день Страстной недели.

В 2018 году она приходится на 6 апреля. Мы расскажем, что в этот день можно делать, а что запрещается, согласно украинским обычаям.

Что нельзя делать в Страстную пятницу

В Страстную пятницу следует полностью отказаться от еды. Вечером можно съесть хлеб и выпить воды.

Также нужно избегать веселья и различных развлечений.

Кто в Страстную пятницу смеется, тот весь год будет плакать, – говорит народная поговорка.

В этот день нельзя выполнять работу по дому: ни шить, ни резать, ни убирать. Следует закончить всю уборку в Чистый четверг.

Нельзя работать и на земле. Украинцы верили, что если посеять или посадить что-то в этот день, то урожая не будет.

Согласно поверью, в страстную пятницу надо отказаться от стрижки и окрашивания волос или любых других косметических процедур.

Что можно делать в Страстную пятницу

В Страстную пятницу христианам стоит посетить богослужение и помолиться.

Наши предки считали, что если принести с богослужения 12 горящих свечей и расставить их в доме, то это обязательно принесет в дом благополучие и удачу на следующий год.

Хотя в Страстную пятницу работать нельзя, но разрешено выпекать паски.

В народе говорят, что выпечка, приготовленная в Великую пятницу, не испортится и не покроется плесенью, а также будет иметь целебную силу.

Также есть народное поверье для мам: в этот день можно отлучить ребенка от грудного вскармливания – такой малыш должен быть здоровым и сильным.

Пост в Страстную пятницу

В Страстную пятницу верующие полностью воздерживаются от еды, духовно и физически готовят себя к Пасхе. Можно позволить себе немного хлеба с холодной водой. Однако это должно происходить вечером – после того, как состоится вынос Плащаницы.

Приметы в Страстную пятницу

В древности считали, что если в это день небо звездное - будет хороший урожай зерновых, если весь день облачно, "хлеб будет с бурьяном", то есть будет неурожай.

В Страстную пятницу нельзя плевать на землю. Народные приметы говорят, что кто-то плюнет на землю – от того на весь год все святые отвернутся.

Стирать в Великую пятницу нельзя. Существует поверье, что если в этот день постирать белье и вывесить ее сушиться, то на нем появятся следы крови.

Человек, который полностью воздерживается от пищи и воды весь этот день, будет знать за три дня время своей смерти.

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Новости Украины, 6 апреля, Пост, Праздник, Приметы, Страстная пятница, Традиции, Что можно делать, Что нельзя делать.
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