Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Гройсман хочет увеличить добычу украинского газа Гройсман хочет увеличить добычу украинского газа
Новости: Европарламент готов выделить 1 млрд евро Украине, но есть условие Европарламент готов выделить 1 млрд евро Украине, но есть условие
Новости: Роналду получил жесткий ультиматум от испанского суда Роналду получил жесткий ультиматум от испанского суда
Новости: Благовещение 2018: приметы, особенности и последования праздника Благовещение 2018: приметы, особенности и последования праздника
X

Нарушителям не будут возвращать первые права

Права
15:30 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: Теперь лица, впервые получившие права и лишенные их за нарушение ПДД, не смогут вернуть их обратно.

Кабинет министров внес изменения в порядок временного изъятия и возвращения удостоверения водителя на вождение транспортного средства. Соответствующее постановление Кабмина обнародовано на Правительственном портале.

Документом предусмотрено, что возврат водительского удостоверения лицам, которые получили его впервые и лишены права на управление транспортными средствами, не осуществляется. Порядок приведен в соответствие с недавно принятыми изменениями в положение о порядке выдачи удостоверений водителя и допуска граждан к управлению транспортными средствами.

В Украине действует новый порядок выдачи удостоверения водителя. Это предусмотрено постановлением Кабинета Министров Украины от 10 ноября 2017 года 885 "О внесении изменений в положение о порядке выдачи удостоверений водителя и допуска граждан к управлению транспортными средствами". Теперь первое водительское удостоверение в сервисных центрах МВД выдается на два года с правом обмена на постоянное в случае если в течение двух лет со дня его выдачи лицом не было совершено три и более административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Водитель, Кабмин, МВД, Нарушители, Права, Удостоверение.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

К Пасхе назначили дополнительные поезда: список Порошенко просит Раду принять закон о Нацбюро финансовой безопасности Благовещение 2018 в Украине: все, что нужно знать об этом празднике

Последние новости

Украинская металлургия поставила антирекорд Дочь Курта Кобейна спела песню в годовщину смерти отца (Видео) Футболист "Ливерпуля" признан игроком недели в ЛЧ
Сегодня читают
01 Погода на пасхальные выходные: в Украине будет тепло
02 Это круче, чем шедевр Роналду – в Боснии повторили бисиклету Криштиану (Видео)
03 Похудение без диет: названы главные советы
04 Лига Европы. Результаты матчей 5 апреля
05 Рюкзаки Авакова: НАБУ и САП завершили расследование
Новости сегодня
15:33 Пучдемон вышел на свободу под залог
15:23 Колин Фаррелл обратился в центр реабилитации
15:17 СМИ: "Боруссия" Д выставит Ярмоленко на трансфер
15:16 Лавров прокомментировал мнение Британии о производстве "Новичка" в Саратове
15:09 В Лозовой задержали подростков с мешком снарядов
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Погода на пасхальные выходные: в Украине будет солнечно и тепло Погода на пасхальные выходные: в Украине будет тепло
Новости: Гройсман заступился за Супрун Гройсман заступился за Супрун
Новости: Украина значительно увеличила импорт нефтепродуктов Украина значительно увеличила импорт нефтепродуктов
Новости: Фотокартины, стирающие грань между реальностью и фантазией (Фото) Фотокартины, стирающие грань между реальностью и фантазией (Фото)
Добавить комментарий
0