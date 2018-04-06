Нарушителям не будут возвращать первые права

Кабинет министров внес изменения в порядок временного изъятия и возвращения удостоверения водителя на вождение транспортного средства. Соответствующее постановление Кабмина обнародовано на Правительственном портале.

Документом предусмотрено, что возврат водительского удостоверения лицам, которые получили его впервые и лишены права на управление транспортными средствами, не осуществляется. Порядок приведен в соответствие с недавно принятыми изменениями в положение о порядке выдачи удостоверений водителя и допуска граждан к управлению транспортными средствами.

В Украине действует новый порядок выдачи удостоверения водителя. Это предусмотрено постановлением Кабинета Министров Украины от 10 ноября 2017 года 885 "О внесении изменений в положение о порядке выдачи удостоверений водителя и допуска граждан к управлению транспортными средствами". Теперь первое водительское удостоверение в сервисных центрах МВД выдается на два года с правом обмена на постоянное в случае если в течение двух лет со дня его выдачи лицом не было совершено три и более административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.