ВСУ будет реформирована по стандартам Бундесвера

Начальник Главного военно-медицинского управления, полковник медицинской службы Игорь Хоменко заявил, что медицинская служба Вооруженных сил Украины будет реформирована на основе принципов Вооруженных сил Германии (Бундесвера).

Как передает корреспондент, об этом он сообщил на брифинге в Киеве.

"За принцип реформирования взята медицинская служба Вооруженных сил Бундесвера. Мы изучили большинство систем союзников, но на текущем этапе и на перспективу для нас наиболее короткий путь - это, действительно, система Бундесвера, которая была выбрана в сотрудничестве с иностранными советниками", - заявил он.

По словам Хоменко, медицинская служба ВСУ не будет полностью скопирована с немецкой армии, но ее основные принципы будут сохранены: "Единый орган управления медицинским обеспечением, единая вертикаль подчинения, медики будут отвечать за медицинское обеспечение, от них отойдут несвойственные им функции и они будут заниматься только своей работой".

Он добавил, что Главное военно-медицинское управление создано с целью налаживания эффективной системы медицинского обеспечения в соответствии с потребностями Вооруженных сил Украины и стандартам НАТО.

"Его задача - организация медицинского обеспечения Вооруженных сил Украины", - отметил Хоменко.