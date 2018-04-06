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Порошенко поприветствовал расширение санкции против России

Минфин США
18:38 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер

Новости Украины: Петр Порошенко ожидает от СНБО предложения по синхронизации украинского и американского санкционных режимов.

Президент Украины Петр Порошенко приветствовал расширение санкций США против фигурантов "кремлевского списка", надеется, что Европейский Союз, поступит аналогично, а также ожидает от украинского Совета национальной безопасности и обороны предложений по синхронизации санкционных режимов с США.

"Ожидаю от Совета национальной безопасности и обороны Украины уже в ближайшее время комплексного предложения по синхронизации украинского и американского санкционных режимов", - написал П.Порошенко в своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу днем.

Президент Украины назвал введение США санкций против ряда российских компаний, олигархов и государственных чиновников "достойным ответом агрессору через его олигархов и кремлевское окружение за агрессию против Украины, вмешательство во внутренние дела независимых государств и неуважение к международному праву".

Минфин США расширил санкции против РФ
Минфин США расширил санкции против РФЧитать полностью

П.Порошенко отметил, что свободный мир и дальше укрепляет свою коалицию против Москвы при четком лидерстве Вашингтона и на основе мощного трансатлантического единства и общих ценностей.

"Верю, что ЕС аналогичным образом усилит и свои ограничительные меры против кремлевской верхушки", - добавил он, выразив убеждение, что только единым фронтом удастся изменить поведение России и восстановить суверенитет и территориальную целостность Украины.

Ранее 6 апреля Минфин США объявил о том, что после консультаций с госдепартаментом американская администрация ввела санкции в отношении семи российских бизнесменов, 12 компаний, 17 правительственных служащих РФ, а также против одной компании РФ по торговле оружием и связанного с ней банка.

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Новости Украины, Кремлевский список, Минфин США, Петр Порошенко, Санкции, Санкции РФ, Санкционные режимы, СНБО, Украина.
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