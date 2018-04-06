МВД взялось за борьбу с домашним насилием

Министерство внутренних дел Украины трудится над разработкой эффективного механизма учета случаев домашнего насилия.

Об этом заявила заместитель министра внутренних дел Татьяна Ковальчук, сообщает пресс-служба ведомства.

"Домашнее насилие является достаточно латентным явлением. При этом, эта проблема остро стоит не только в Украине, но и во всем мире. По статистике ООН, каждая третья женщина в мире страдает от физического или сексуального насилия. Люди не привыкли говорить об этом открыто. Тема находится в категории "табу". Поэтому мы не знаем реальных цифр, не можем вести статистику точно. Сегодня мы трудимся над разработкой эффективного механизма, который позволил бы вести учет таких случаев", - сказала она.

Ковальчук напомнила, что 7 декабря 2017 года президент подписал закон "О предотвращении и противодействии домашнему насилию".

"Согласно документу, у нас есть 6 месяцев с даты вступления в силу на приведение всех нормативно-правовых актов в соответствие с законом, на разработку эффективных механизмов реагирования и превенции, ведение учета таких случаев", - подчеркнула Ковальчук.

По ее словам, сейчас разрабатываются проекты нормативно-правовых актов, собираются замечания и предложения, действуют рабочие группы, к которым привлечены национальные и международные эксперты.

"Сейчас же нужно понимать, что это проблема не отдельно взятой семьи, а всего общества", - добавила заместитель министра внутренних дел.