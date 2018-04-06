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МВД взялось за борьбу с домашним насилием

Домашнее насилие
19:56 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Министерство внутренних дел Украины работает над системой учета случаев домашнего насилия.

Министерство внутренних дел Украины трудится над разработкой эффективного механизма учета случаев домашнего насилия.

Об этом заявила заместитель министра внутренних дел Татьяна Ковальчук, сообщает пресс-служба ведомства.

"Домашнее насилие является достаточно латентным явлением. При этом, эта проблема остро стоит не только в Украине, но и во всем мире. По статистике ООН, каждая третья женщина в мире страдает от физического или сексуального насилия. Люди не привыкли говорить об этом открыто. Тема находится в категории "табу". Поэтому мы не знаем реальных цифр, не можем вести статистику точно. Сегодня мы трудимся над разработкой эффективного механизма, который позволил бы вести учет таких случаев", - сказала она.

Ковальчук напомнила, что 7 декабря 2017 года президент подписал закон "О предотвращении и противодействии домашнему насилию".

"Согласно документу, у нас есть 6 месяцев с даты вступления в силу на приведение всех нормативно-правовых актов в соответствие с законом, на разработку эффективных механизмов реагирования и превенции, ведение учета таких случаев", - подчеркнула Ковальчук.

По ее словам, сейчас разрабатываются проекты нормативно-правовых актов, собираются замечания и предложения, действуют рабочие группы, к которым привлечены национальные и международные эксперты.

"Сейчас же нужно понимать, что это проблема не отдельно взятой семьи, а всего общества", - добавила заместитель министра внутренних дел.

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Новости Украины, Домашнее насилией, МВД, Татьяна Ковальчук, Украина, Учет домашнего насилия.
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