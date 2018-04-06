Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко встретился с французскими парламентариями: что обсуждалось Порошенко встретился с французскими парламентариями: что обсуждалось
Новости: Порошенко наградил орденами военных ВСУ Порошенко наградил орденами военных ВСУ
Новости: Надаль установил рекорд Кубка Дэвиса Надаль установил рекорд Кубка Дэвиса
Новости: Страстная пятница: все, что нужно знать об этом дне Страстная пятница: все, что нужно знать об этом дне
X

Квалификацию не смог подтвердить 21 судья

Правосудие
22:00 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: Высшая квалификационная комиссия судей Украины проводит экзамены на соответствие занимаемой должности.

В течение шести дней собеседований в рамках квалификационной оценки подтвердили соответствие занимаемой должности 212 действующих судей, из 286, участвовавших в оценке. А 21 судья не сдал экзамены. Об этом говорится в сообщении Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

"286 судей из первой тысячи в пределах квалификационного оценивания в течение последних двух недель прошли собеседования. 212 из них подтвердили соответствие занимаемой должности, в отношении 64 объявлен перерыв - в основном из-за выводов ОСД, 4 судей не подтвердили способности осуществлять правосудие", - отметили в пресс-службе. В ВККС объяснили, что к собеседованию допустили тех судей, которые составили анонимное письменное тестирование и практическое задание на умение формировать судебные решения, 21 судья не сдал экзамены.

По информации Комиссии, для успешного прохождения оценивания судья должен набрать не менее 670 из 1000 баллов. В частности, максимальное количество баллов распределены так: за компетентность - 500 баллов, профессиональная этика - 250 баллов, добродетель - 250 баллов. 14 февраля 2018 года начались первые экзамены для 990 действующих судей первой и второй инстанций.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, ВККС, Квалификация, Собеседование, Судьи, Экзамен.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

Страстная пятница: почему так называется этот день Афиша интересных событий в Украине на 7- 8 апреля Нарушителям не будут возвращать первые права

Последние новости

Гостей столицы на трассе Одесса-Киев будет встречать князь Владимир Энтони Джошуа может сразиться с Миллером в США Ученые обнаружили в Перу новые геоглифы
Сегодня читают
01 Погода на пасхальные выходные: в Украине будет тепло
02 Похудение без диет: названы главные советы
03 Какие части тела никогда не следует трогать руками
04 Силы МВД готовятся к полицейской операции на Донбассе
05 Это круче, чем шедевр Роналду – в Боснии повторили бисиклету Криштиану (Видео)
Новости сегодня
23:09 Дэна Уайт: В данный момент не хочу иметь ничего общего с Макгрегором
23:08 Торжество безумия и роскоши: как выглядит яхта, стоимостью в $4,85 млрд (Фото)
22:58 Украинский вратарь отказал "Арсеналу" и "Ювентусу" ради "Интера"
22:50 СМИ назвали новое увлечение Брэда Питта
22:42 Назвали фильм, который в этом году откроет Каннский кинофестиваль
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Дело судна "Норд" взяла под контроль омбудсмен Дело судна "Норд" взяла под контроль омбудсмен
Новости: Квалификацию не смог подтвердить 21 судья Квалификацию не смог подтвердить 21 судья
Новости: Лавров: Украине невыгодно выходить из СНГ Лавров: Украине невыгодно выходить из СНГ
Новости: К Пасхе выпустят лимитированную православную и католическую версии iPhone X К Пасхе выпустят лимитированную православную и католическую версии iPhone X
Добавить комментарий
0