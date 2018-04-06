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Порошенко наградил орденами военных ВСУ

Петр Порошенко
22:45 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Петр Порошенко наградил орденами Богдана Хмельницкого III степени двух военных ВСУ.

Президент Украины Петр Порошенко наградил орденом Богдана Хмельницкого III степени двух военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Об этом говорится в указе №98 / 2018, опубликованном на сайте главы государства.

В частности, за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, образцовое выполнение воинского долга награждены орденами Богдана Хмельницкого III степени капитан Вячеслав Борисов и посмертно - старший лейтенант Юрий Золотарев.

Орденами "За мужество" III степени награждены 43 военнослужащих ВСУ, из них 33 - посмертно.

Медалями "За воинскую службу Украине" награждены 17 военных из них 2 - посмертно.

Медалями "Защитнику Отечества" награждены 40 военнослужащих, из них 3 - посмертно.

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Новости Украины, Военные Украины, ВСУ, Награждение военных, Петр Порошенко, Украина.
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