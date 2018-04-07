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Так называемого "начальника службы тыла "ДНР" приговорили к 5 годам тюрьмы

Апелляционный суд
02:44 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: Бывший "начальник службы тыла "ДНР" приговорен к 5 годам тюрьмы решением суда.

Апелляционный суда Киева оставил в силе приговор суда первой инстанции в виде 5 лет лишения свободы гражданину Украины, который присоединился к террористической организации "ДНР" и занимал должность так называемого "начальника службы тыла "ДНР", сообщает в пятницу пресс-служба Генпрокуратуры Украины.

"По результатам судебного рассмотрения материалов уголовного производства по обвинению гражданина Украины, направленного в суд Генеральной прокуратурой Украины, последний признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины и приговорен к 5 годам лишения свободы… Указанный приговор суда оставлен в силе определением Апелляционного суда г.Киева от 04.04.2018, вынесенного по результатам рассмотрения апелляционных жалоб обвиняемого и его защитника", - говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре отметили, что досудебное расследование проводило Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

"Указанное лицо обвинялось в том, что с июня по сентябрь 2014 года, находясь на территории Донецкой области, которая контролировалась террористической организацией "ДНР", разделяя политические взгляды членов террористической организации "ДНР", ее цель и осознавая противоправный характер деятельности этой террористической организации, стало членом вышеуказанной террористической организации и занимая должность так называемого "начальника службы тыла "ДНР" и следуя указаниям так называемого"министра обороны ДНР", гражданина Российской Федерации И.Гиркина принимало активное участие в деятельности указанной террористической организации, а также способствовало ее деятельности", - рассказали в ведомстве.

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Новости Украины, Апелляционный суд, Генпрокуратура Украины, ДНР, Донбасс, Новости Украины.
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