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Новости: Супрун: Со 2 апреля свыше 150 тысяч украинцев подписали декларации с врачами Супрун: Со 2 апреля свыше 150 тысяч украинцев подписали декларации с врачами
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Супрун: Со 2 апреля свыше 150 тысяч украинцев подписали декларации с врачами

Ульяна Супрун
04:32 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Супрун напомнила, что недопустимо давить на пациентов, чтобы они подписывали декларацию исключительно со своим участковым врачом.

За эту неделю уже более 150 тысяч украинцев нашли врачей, с которыми подписали декларации.

Об этом сообщила и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на странице в Facebook.

"Со 2 апреля уже свыше 150 тысяч украинцев нашли врачей, с которыми подписали декларации. Надеюсь, что для своих пациентов все они станут теми самыми доверенными специалистами, к которым хочется обращаться в течение жизни по большинству вопросов относительно здоровья", - отметила она.

Кампания "Доктор для каждой семьи" началась во всех областях Украины. Медучреждения постепенно подключаются к электронной системе здравоохранения - на 4 апреля в системе уже было 63% коммунальных учреждений, которые оказывают первичную медицинскую помощь.

По словам Супрун, в целом с момента запуска электронной системы здравоохранения подписано более 266 тысяч деклараций о выборе врача.

"Все мы впервые работаем с такими масштабными задачами, поэтому в некоторых регионах в начале возникли трудности. Так, во Львове и Днепре старт кампании был отложен... Сегодня во Львове начали подписывать декларации. В Днепре в ближайшее время заведения также возобновят подписание деклараций", - сообщила Супрун.

Она напомнила, что недопустимо давить на пациентов, чтобы они подписывали декларацию исключительно со своим участковым врачом. "Каждый украинец волен в выборе своего семейного врача, терапевта или педиатра, где бы он не был зарегистрирован".

Отказать в подписании декларации могут только по двум причинам: заведение еще не подключен к электронной системы здравоохранения; все врачи медицинского учреждения набрали оптимальное количество пациентов. Неправомерным также является отказ пациентам на основании того, что в заведении нет бланков деклараций. Декларация формируется в электронном виде и после заполнения распечатывается уполномоченным лицом.

"Наша команда внимательно следит за обращениями из разных городов и постоянно на связи с регионами, чтобы подобные недоразумения быстро устранялись на местах", - отметила Супрун.

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Новости Украины, Доктор для каждой семьи, Медицина, Медреформа, Минздрав, Украина, Ульяна Супрун.
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