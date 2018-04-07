Экипаж "Норда" вышел на свободу, но без паспортов и с повестками в СБУ

Оштрафованные судом члены экипажа судна "Норд", находящегося под арестом в Бердянске Запорожской области Украины, не вернулись на сейнер и разместились в гостинице, на следующей неделе они должны явиться в СБУ в качестве свидетелей по делу капитана.

"Они не вернулись на судно, уголовной статьи им не вменили, привлекать к уголовной ответственности их не собираются. Вчера (вечером - ред) с ними связывался, были в Мариуполе, шесть человек тогда уже разместили в гостинице, три оставались в суде", - сказал в субботу "Интерфаксу" председатель керченского производственного кооператива "Рыболовецкий колхоз имении 1 мая" - компании-судовладельца сейнера - Сергей Лесков.

В итоге были оштрафованы все девять членов команды, при этом административный протокол женщины-кока был рассмотрен заочно ранее, сообщила "Интерфаксу" накануне представитель судовладельца Анна Шевелева.

Между тем морякам на следующей неделе нужно явиться в СБУ в Херсонской области Украины в качестве свидетелей. "Паспорта им не вернули, плюс им вручили повестки явиться в Херсон как свидетелям по делу капитана", - сказал С.Лесков.

Членам экипажа вменяли ч.2 ст.204 Кодекса Украины об административных правонарушениях Украины ("незаконное пересечение границы", санкция по ней штраф от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или до 15 суток административного ареста).

Административные протоколы в пятницу рассматривал Приморский райсуд Мариуполя.

Как сообщалось, 25 марта Госпогранслужба Украины задержала сейнер "Норд" (флаг РФ, порт приписки – Керчь) с 10 членами экипажа на борту. Моряки находятся в порту Бердянска (Запорожская обл.). Им было запрещено покидать судно до решения суда.

Капитану судна В.Горбенко вменяется ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины (нарушение порядка въезда/выезда на оккупированную территорию Украины с целью нанесения вреда интересам страны), предусматривающая ограничение свободы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок.

Остальным членам экипажа вменяется ч.2 ст.204 КоАП Украины (незаконное пересечение границы), санкция - штраф от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или до 15 суток административного ареста.

Херсонский городской суд 6 апреля избрал капитану сейнера Владимиру Горбенко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 31 мая с возможностью внесения 35,24 тыс. грн залога (около $1,3 тыс.). Адвокаты внесли деньги. Капитана, по данным украинского омбудсмена, освободят 10 апреля, а пока он находится в изоляторе временного содержания.