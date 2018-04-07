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В Украину прибудут военные инструкторы из Литвы

Флаг Литвы
13:24 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua
Фото: Facebook

Новости Украины: Литва направляет в Украину новую группу военных инструкторов.

На смену военным Драгунского батальона имени княгини Бируте, который вернулся в Литву из Украины после выполнения военно-учебной операции, отправятся служащие Добровольческих сил обороны.

Об этом сообщает портал Delfi.

В пятницу состоялась церемония проводов новой группы военных.

Это уже третья смена литовских военных инструкторов, которая направляется для исполнения военно-учебной операции в Украине. Она состоит из 12 профессиональных военных и военных-добровольцев.

Инструкторы прослужат в Украине до конца июня.

На расположенном в Западной Украине полигоне Яворов литовские военные вместе с коллегами из США, Канады, Польши и Соединенного Королевства будут обучать украинцев планированию операций, будут проводить и оценивать учения, стрельбы и прочее.

Литовские военные инструкторы с августа 2015 года помогают готовить украинских военных. Они непосредственно не участвуют в боевых действиях и антитеррористических операциях в Украине. Военно-учебная операция предназначена для обучения вооруженных сил Украины.

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Новости Украины, Военные, Военные инструкторы, Литва, Силы обороны, Украина.
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