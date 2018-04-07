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Прогноз погоды на выходные: тепло и сухо

Теплая погода
17:29 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: http://meteo.gov.ua/

Новости Украины: В ближайшие дни Гидрометцентр Украины обещает по всей территории страны теплую и сухую погоду.

В Украине в ближайшие сутки 8 апреля погоду будет определять антициклон; ночью прохладная, днем относительно теплая воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр.

Осадков не прогнозируется. Ночью, и утром в Украине, кроме южной части, местами ожидается туман. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, на крайнем юге Украины и в прикарпатских областях местами 4-9° тепла; днем 13-18° тепла, в западных областях и в Крыму до 21° тепла.

Фото: http://meteo.gov.ua/

В Киеве 8 апреля без осадков, температура ночью 0-2° тепла, днем 14-16°. По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 8 апреля самая высокая температура днем была 26,3° в 1975 году, самая низкая ночью -6,5° в 1944 году.

В Украине 9 апреля без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с, в Приазовье порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 0-5° тепла, в западных областях 4-9° тепла; днем 17-22°, на побережье морей и в Карпатах 11-16°.

В Киеве 9 апреля осадков не прогнозируется. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 17-19°.

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Новости Украины, Антициклон, Гидрометцентр, Погода, Тепло, Украина.
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