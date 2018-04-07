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Школьники из Украины стали триумфаторами конкурса научных разработок в Китае

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Школьники из Украины победили на конкурсе в Китае
23:47 Сб, 7 Апрель 2018 Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: Команда украинских школьников выиграли конкурс в Китае.

Трое украинских школьников завоевали золотые медали на конкурсе научных разработок Beijing Youth Science Creation Competition в Китае.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

Ученица Харьковской специализированной школы I-III ступеней № 162 Амилия Кириллова получила награду за проект «Интегративный метод в диагностике нейроциркуляторной дистонии».

Киевские одиннадцатиклассники – ученица гимназии биотехнелогій №177 Даниэла Гайчук и Максим Палладин из специализированной школы №124 – награждены за командный проект «Исследование содержания тяжелых металлов в растениях и их влияние на пирамидные нейроны в живых организмах».

В МОН говорят, что Beijing Youth Science Creation Competition – это конкурс научно-технических разработок, созданных молодежью, ежегодно проходящий в Университете академии наук Китая. В этом году разработки участников были представлены в четырех категориях: информатика, математика, зоология, биомедицина. Конкурс проходил 24 – 28 марта в Пекине.

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Новости Украины, Китай, Конкурс научных разработок, Министерство образования и науки Украины, Новости Украины, Украина, Школьники Украины.
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