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Президент Петр Порошенко поздравил жителей Украины с праздником Пасхи
02:12 Сегодня Телеграф
Новости Украины: Петр Порошенко поздравил жителей Украины с праздником Пасхи.
Президент Украины Петр Порошенко на своей официальной странице в сети Facebook поздравил соотечественников и всех православных жителей с праздником Пасхи.
"Сердечно поздравляю с великим крестьянским праздником Христова Воскресения!
Мира всем нам, а Украине - светлого будущего!" - написал Петр Алексеевич в Facebook.
Telegraf.com.ua