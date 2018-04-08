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Президент Петр Порошенко поздравил жителей Украины с праздником Пасхи

Петр Порошенко
02:12 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Петр Порошенко поздравил жителей Украины с праздником Пасхи.

Президент Украины Петр Порошенко на своей официальной странице в сети Facebook поздравил соотечественников и всех православных жителей с праздником Пасхи.

"Сердечно поздравляю с великим крестьянским праздником Христова Воскресения!

Мира всем нам, а Украине - светлого будущего!" - написал Петр Алексеевич в Facebook.

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