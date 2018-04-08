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Премьер-министр Украины Гройсман поздравил украинцев с Пасхой

Владимир Гройсман
03:03 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Премьер-министр Украины поздравил жителей Украины с великим праздником Пасхи.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман от имени Правительства и от себя лично поздравил соотечественников с Пасхой и пожелал мирного неба, любви и согласия.

"Праздник Пасхи наполняет наши сердца особой любовью родных и близких нам людей. Этот день символизирует победу жизни над смертью и наше очищение от недостойных помыслов. Пасха объединяет нас в совместных чувствах веры, надежды и любви, в стремлении жить лучше, совершать важные для всех нас поступки", - говорится в поздравлении, текст которого размещен на Правительственном портале.

Ежегодно наша страна неустанно меняется, и Пасха вдохновляет всех нас на новые свершения. Украинцы всегда были непоколебимы в стремлении построить общество согласия, в котором каждый имеет возможность для самореализации и чувствует поддержку и заботу окружающих людей. Забота о ближнем, внимание к человеку – те принципы, на которых стоит современная европейская страна. Упорный труд, вера в собственные силы, преданность поставленной цели, а главное – единство и сплоченность дают возможность реализовать такое государство, - отмечает глава Правительства.

Гройсман пожелал, чтобы свет Пасхи вдохновлял всех нас на добрые дела, а также крепкого здоровья и счастья в личной жизни, благосостояния и семейного уюта. "Пусть над нашей страной всегда будет мирное небо, а в наших домах царят любовь и согласие," – написал Премьер-министр.

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