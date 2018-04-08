Прогноз погоды на 9 апреля: в Украине будет тепло и без осадков

В ближайшие сутки, 9 апреля, погоду в Украине будет определять область высокого давления, сообщает в воскресенье Укргидрометцентр.

В целом по стране осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, в Приазовье порывы 15-20 м/с.Температура ночью 0-5° тепла, в западных областях 4-9°; днем 17-22°, в западных областях до 24°, на побережье морей 11-16° тепла.

В Киеве в понедельник - без осадков, температура ночью составит 3-5 градусов тепла, днем - 18-20 градусов тепла.

Во Львове ночью ожидается 6-8 градусов тепла, днем +21-23 градусов.

В Одессе 9 апреля ночью будет 4-6 градусов тепла, днем - 15-17 градусов тепла.

В Днепре ночью прогнозируют +3-5 градусов, днем - 18-20 градусов тепла.

В Харькове температура ночью составит 2-4 градуса тепла, днем 18-20 градусов тепла.

В Карпатах ночью будет +1-6 градусов, днем - 11-16 градусов тепла.