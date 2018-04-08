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Команде Норда пытаются из Крыма передать украинские паспорта

Украинские паспорта
17:14 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: из открытых источников

Новости Украины: Власти Крыма пытаются через адвокатов и дипломатов передать членам экипажа керченского судна Норд паспорта граждан Украины.

Власти временно оккупированного Россией Крыма пытаются передать членам экипажа сейнера "Норд", которое было задержано украинскими пограничниками 25 марта в Азовском море, паспорта гражданина Украины с тем, чтобы они могли беспрепятственно пересечь КПВВ на админгранице с полуостровом, , сообщает постоянный представитель президента в Автономной Республике Крым Борис Бабин.

"По имеющейся информации оккупационная власть через адвокатов и дипломатов пытается срочно передать такие легальные документы (паспорта граждан Украины) из Крыма для членов экипажа. Потому что дома у них они конечно есть и с ними их пропустят в Крым через КПВВ без проблем. А по выданным оккупационными властями РФ ''аусвайсам'' никто никого в Крым не пропустит, имеем четкую позицию Госпогранслужбы Украины", - написал он в своей странице в соцсети Фейсбук в воскресенье днем.

Также Б.Бабин опроверг распространенную некоторыми СМИ информацию о якобы имеющейся договоренности РФ с властью Украины об организованном пропуске членов экипажа задержанного рыболовного судна '' Норд '' через КПВВ на админгранице в Крым без надлежащих удостоверяющих личность документов.

Как сообщалось, 25 марта Госпогранслужба Украины задержала сейнер "Норд" (флаг РФ, порт приписки – Керчь) с 10 членами экипажа на борту. Моряки находятся в порту Бердянска (Запорожская обл.). Им было запрещено покидать судно до решения суда.

Херсонский городской суд 6 апреля избрал капитану сейнера Владимиру Горбенко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 31 мая с возможностью внесения 35,24 тыс. грн залога (около $1,3 тыс.). Адвокаты внесли деньги. Капитана, по данным украинского омбудсмена, освободят 10 апреля, а пока он находится в изоляторе временного содержания.

Остальным членам экипажа вменялась ч.2 ст.204 КоАП Украины (незаконное пересечение границы), санкция - штраф от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или до 15 суток административного ареста.

В тот же день Приморский райсуд Мариуполя (Донецкая область) постановил оштрафовать членов экипажа рыболовецкого судна "Норд".

7 апреля стало известно, что члены экипажа судна "Норд" не вернулись на сейнер и разместились в гостинице, на следующей неделе они должны явиться в СБУ в качестве свидетелей по делу капитана.

Вечером того же дня команда судна "Норд" неудачно попыталась покинуть территорию Украины через автомобильный пункт пропуска "Гоптовка" (Харьковская обл.), сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины. Вывезти команду за пределы Украины пытались представители Генерального Консульства РФ под прикрытием своего иммунитета.

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Новости Украины, Борис Бабин, Крым, Норд, Судно, Украинские паспорта.
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