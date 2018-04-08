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На Херсонщине передали Благодатный огонь верующим в аннексированном Крыму

На Херсонщине передали Благодатный огонь верующим в аннексированном Крыму
23:08 Вс, 8 Апрель 2018 Телеграф
Укринформ
Фото: Херсонская ОГА

Новости Украины: Архиепископ Симферопольский и Крымский Климент отметил, что для православных верующих в Крыму передача Благодатного огня - знаменательное событие.

На Херсонщине в Пасху на контрольном пункте въезда-выезда "Каланчак" для верующих Украинской православной церкви Киевского патриархата, которые проживают на полуострове, был передан Благодатный огонь.

Благодатный огонь передал руководителю Херсонской и Таврической епархии УПЦ КП, Архиепископу Симферопольскому и Крымскому Клименту председатель Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев.

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"Третий раз мы передаем Благодатный огонь в Крым, третий год подряд передаем эту священную Божью искру на оккупированную территорию. Для нас это большой духовный символ того, что мы вместе с крымчанами, символ того, что украинцы никогда не смирятся с тем, что часть нашего государства была нагло аннексирована. Херсонщина находится на границе с территорией, на которой живут наши земляки, и мы уверены, что наша поддержка им нужна", - сказал Гордеев во время передачи Благодатного огня.

Председатель ОГА также заявил, что ожидает, что в этом году передача Благодатного огня верующим в Крыму не будет такой проблемной как в прошлом году. "В прошлом году было сложно это сделать, потому что была очень напряженная ситуация. Я надеюсь, что в этом году все это будет легче, что те же самые ФСБшники там (за адмимграницей в оккупированном Крыму - ред.) тоже понимают, что это - Благодатный огонь", - сказал Гордеев.

"Благодаря инициативе губернатора Херсонской области мы имеем такую замечательную возможность каждый год на Пасху передавать Благодатный огонь в Крым. Это очень трогательное событие, очень красивое событие, великое событие. Потому и Благодать Святого Духа, которая сходит в эти Пасхальные дни, она объединяет всех нас. Мы объединены Воскресением Христовым, Господом нашим Иисусом Христом", - сказал Архиепископ Симферопольский и Крымский Климент.

Как отметил Климент, Благодатный огонь ждут в Крыму.

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