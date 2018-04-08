Украинцы в Польше: названа средняя зарплата и главные сферы трудоустройства

Украинские трудовые мигранты в Польше чаще всего работают в сельском хозяйстве и получают зарплату выше минимальной, но ниже средней по стране.

Об этом рассказал президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

“Минимальная заработная плата в Польше составляет 465 евро. Средняя зарплата по Польше составляет 1080 евро. Украинцы получают порядка 500-600 евро. 600 евро по нынешнему курсу – это порядка 18 тыс. гривен. При этом цены на продукты питания в Польше примерно идентичны украинским”, – сообщил он.

Воскобойник отметил, что, по данным социологов, в Польше 34% украинцев работает в сельском хозяйстве, 32% – в сфере строительства и ремонта, 16% – в сфере услуг, 14% – присмотра за детьми, 3% – в интеллектуальной работе, 1% – на руководящих должностях.

По его словам, из людей, которые за последние пять лет работали в Польше, 61% работали там не более 3 месяцев в году: “Это циркуляционная трудовая миграция, люди просто выезжают заработать денег и опять возвращаются”.