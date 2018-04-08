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Украинцы в Польше: названа средняя зарплата и главные сферы трудоустройства

Украинцы в Польше
23:26 Вс, 8 Апрель 2018 Телеграф
finance.ua/
Фото: из открытых источников

Новости Украины: Для украинцев работа в Польше носит характер циркуляционной трудовой миграции, большинство работает там не более 3 месяцев в году.

Украинские трудовые мигранты в Польше чаще всего работают в сельском хозяйстве и получают зарплату выше минимальной, но ниже средней по стране.

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Об этом рассказал президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

“Минимальная заработная плата в Польше составляет 465 евро. Средняя зарплата по Польше составляет 1080 евро. Украинцы получают порядка 500-600 евро. 600 евро по нынешнему курсу – это порядка 18 тыс. гривен. При этом цены на продукты питания в Польше примерно идентичны украинским”, – сообщил он.

Воскобойник отметил, что, по данным социологов, в Польше 34% украинцев работает в сельском хозяйстве, 32% – в сфере строительства и ремонта, 16% – в сфере услуг, 14% – присмотра за детьми, 3% – в интеллектуальной работе, 1% – на руководящих должностях.

В Польше произошло 39 нападений на украинцев в 2017 году

По его словам, из людей, которые за последние пять лет работали в Польше, 61% работали там не более 3 месяцев в году: “Это циркуляционная трудовая миграция, люди просто выезжают заработать денег и опять возвращаются”.

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