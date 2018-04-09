Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Зубко назвал области-лидеры по темпам прироста поступлений в бюджеты Зубко назвал области-лидеры по темпам прироста поступлений в бюджеты
Новости: СМИ сообщают о причастности российского военного "Хмурого" к катастрофе MH17 СМИ сообщают о причастности российского военного к трагедии MH17
Новости: Стало известно, почему у Украины отобрали чемпионат Европы по борьбе Стало известно, почему у Украины отобрали чемпионат Европы по борьбе
Новости: Гренландская акула оказалась старейшим позвоночным на Земле Гренландская акула оказалась старейшим позвоночным на Земле
X

Экипаж "Норда" может попасть в Крым без паспортов Украины

КПВВ "Чонгар"
08:40 Сегодня Телеграф
pravda.com.ua
Фото: Facebook

Новости Украины: Экипаж "Норда" может попасть в Крым без украинских паспортов, заявляет постпред президента в АРК.

Постоянный представитель президента в Автономной Республике Крым Борис Бабин выразил опасения, что экипаж судна "Норд" может попасть в оккупированный Крыму через КПВВ "Чонгар" без украинских документов.

Об этом он сообщил на странице в Facebook, но потом удалил пост, передает "Общественное радио".

"В дополнение к предыдущей информации должен с грустью констатировать, что скорее всего экипаж "Норда" сегодня выпустят в ВОТ Крыму из КПВВ "Чонгар" без украинских паспортных документов. Они скоро будут там. После праздников первое, что буду делать - ставить вопрос об освещении персоналий, которые пошли на этот договорняк с оккупантами. Даю подсказку - это не ДПС, не НП и не СБ ...", - написал Бабин.

Позже в комментарии "Громадському радіо" представитель президента заявил, что публикация соответствует действительности, но стоит "подождать до развития событий", чтобы его никто не обвинял в манипулировании фактами.

"То, что написал, оно соответствует действительности. Давайте посмотрим, как будет развиваться ситуация после того, как стало известно, что мы об этом знаем", - подчеркнул он.

"У нас была информация о том, что, к сожалению, ситуация, когда есть какая-то договоренность непонятно кого с кем, что людей пропустят, потом мы связались с пограничниками, со Службой безопасности, как говорится, сверили часы. И сейчас посмотрим на должную законность при пересечении людей через КПВВ", - рассказал представитель президента.

По его словам, стоит подождать как минимум до утра, поскольку экипаж еще на материковой Украины.

"Люди еще не в Крыму, риски есть, та сторона хочет, чтобы у них был пасхальный инфоповод, что вот они освободили от "хунты" девять неизвестно кого. Но это наши граждане и мы будем решать, как они перейдут" , - добавил он.

Перед этим адвокат экипажа Дмитрий Щербина рассказал, что экипаж судна "Норд" едет к административной границе с Автономной Республикой Крым, чтобы попытаться перейти контрольный пункт въезда-выезда.

"Сейчас едут к админгранице с полуостровом. Будут через пункт пропуска в Крыму проходить", - отметил Щербина.

Адвокат заявил, что не владеет информацией, привезут ли экипажу украинские паспорта для пересечения. Но он подчеркнул, что сейчас у экипажа есть только документы на возвращение, выданные консульством РФ.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Борис Бабин, Крым, Норд, Украина, Чонгар.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

Турчинов поздравил соотечественников со днем Воскресения Господня Пасхальные таинства, о которых мы так мало знаем Все о Пасхе 2018: пасхальные традиции, символы и что принято делать в праздник

Последние новости

Любопытные факты о древних женщинах, которых вы не услышите на уроках истории (Фото) В Сирии была обстреляна военная база около провинции Хомс Украинский баскетболист заинтересовал московский ЦСКА
Сегодня читают
01 Охотничья винтовка Bergara HMR Pro вызвала небывалый ажиотаж (Видео)
02 Отвергнуть цивилизацию: как живет первобытное племя XXI века (Видео)
03 Телескоп Hubble обнаружил сверхгигантскую синюю звезду
04 В ООН отреагировали на сообщения о применении химоружия в Восточной Гуте
05 Исследователи обнаружили новую особенность ВИЧ-заболевания
Новости сегодня
09:08 Родственницу Скрипалей уведомили об отказе в посещении Великобритании
09:03 Велосипедист перенес остановку сердца на гонке во Франции
09:02 Врачи рассказали, какой вред организму может принести употребление разных каш
08:48 Самые честные кадры: фотограф снимает жизнь простых людей на iPhone (Фото)
08:46 Украинская теннисистка Калинина выиграла третий турнир в году
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Украинцы в Польше: названа средняя зарплата и главные сферы трудоустройства Названа средняя зарплата работающих в Польше украинцев
Новости: Партия Орбана будет контролировать 133 мандата Партия Орбана будет контролировать 133 мандата
Новости: Химатака в Сирии: Совбез ООН собирает экстренное заседание Химатака в Сирии: Совбез ООН собирает экстренное заседание
Новости: Рецепт дня: салат со свеклы с черносливом для заряда организма витаминами Рецепт дня: салат со свеклы с черносливом для заряда организма витаминами
Добавить комментарий
0