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Поливальный понедельник: традиции празднования украинцами

Поливальный (Обливной) понедельник
10:27 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

Новости Украины: Сегодня, 9 апреля, отмечают Поливальный (Обливной) понедельник.

Поливальный понедельник украинцы отмечают сразу на следующий день после Пасхального воскресенья (Пасхи). Из названия уже понятно, что в этот день принято обливать друг друга водой.

Традиция обливаться водой на Пасху пришла до наших дней с древних языческих времен. Тогда наши предки отмечали приход Весны и возрождение природы.

В этот день на Гуцульщине и Подолье парни водили своих девушек к реке и обливали их водой на красоту и здоровье, получая за это писанку. От этого обычая понедельник получил название "поливальный".

На Буковине светлый понедельник называли "улыванка", в этот день ребята ватагой ходили "купать девушек": девушку выводили во двор, она наклоняла голову, и каждый парень трижды лил ей на шею родниковую воду, проговаривая: "Христос воскрес!"; после этого девушка приглашала всех к столу и каждому давала по две писанки. Девушек уливали — "чтобы не паршивели", женщин — "чтобы не болели".

Поливальный (Обливной) понедельник во Львове 

В поливальный понедельник обливать друг друга и прохожих водой могут не только дети и молодёжь, но иногда и люди старшего возраста. И если взрослые люди поливают лишь ради традиции, то дети могут приносить немало хлопот, обливая людей с ног до головы. В Закарпатье обливание происходит три дня: в первый день ребята поливают девушек, на второй — девушки ребят, на третий — кто кого захочет.

По древним поверьям, в этот день облитая водой на праздник девушка точно выйдет замуж за любимого парня.

Позором для девушки считалась ситуация, если она возвращалась в этот день полностью сухой. Верили, что парень, который обливает девушку, таким образом заявляет о своих серьезных намерениях.

Некоторые парни могли приходить в дом к девушке и просить ее родителей, чтобы та вышла на улицу. Родители зачастую соглашались, ведь это означало, что есть шанс выдать свою дочь замуж.

Кроме того, Светлый понедельник – единственный день в году, когда парни могут бить в церковные колокола.

В Пасхальный понедельник принято ходить в гости к своим друзьям и близким, это нужно делать, обязательно взяв с собой несколько писанок и праздничный кулич. Хозяева дома, в который пришли гости, должны ответить им тем же.

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Все по теме:

Новости Украины, Пасха, Пасха 2018, Пасхальное воскресенье, Поливальный (Обливной) понедельник, Поливальный понедельник, Светлый понедельник, Украинские традиции.
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