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Минобразования напоминает о недействительности дипломов из ОРДЛО и Крыма

Минобразования
10:28 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: mon.gov.ua

Новости Украины: МОН напомнило, что дипломы с оккупированных территорий не имеют юридической силы.

Документы об образовании, выданные на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также в АР Крым, не имеют юридической силы на территории Украины и других государств.

На этом отмечается в разъяснении Минстерства образования и науки, обнародованном на сайте ведомства.

"МОН Украины напоминает, что дипломы и другие образовательные документы, выданные на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и АР Крым, не признаются и не имеют юридической силы ни в Украине, ни в других странах мира", - говорится в сообщении.

В то же время в министерстве отметили, что студенты, которые начали обучение в 2014 году в учреждениях высшего образования Украины на территории Донецкой и Луганской областей, которые оказались под оккупацией, могут продолжить обучение в любом вузе Украины.

Студенты, проходившие обучение после 20 февраля 2014 года в системе высшего образования на временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополь, могут пройти в украинских вузах аттестацию для признания полученных квалификаций, результатов обучения и периодов обучения.

В МОН также отметили, что поступающие из оккупированных территорий Донбасса и Крыма, которые хотят получить украинское образование, могут вступить в перемещенные или уполномоченные учреждения высшего образования по упрощенной процедуре. Для этого на базе данных вузов будут действовать образовательные центры - планируется, что в этом году они будут работать с 19 июня до 30 сентября.

Подробная информация по вступлению абитуриентов из оккупированных территорий в украинские университеты - как по упрощенной процедуре, так и по обычной - размещена на сайте МОН.

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Новости Украины, Донбасс, Крым, Минобразования, МОН, Образование на оккупированных территориях, Оккупированные территории, ОРДЛО, Украина.
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