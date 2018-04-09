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Адвокат политзаключенного Сущенко ожидает приговора подопечному

Активисты за свободу Сущенко
11:33 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости Украины: Переговоры об обмене Романа Сущенко ускорятся после оглашения приговора.

Переговоры о судьбе незаконно задержанного в РФ украинского журналиста Романа Сущенко интенсифицируются после оглашения ему приговора и подачи апелляций.

Такое мнение высказал корреспонденту адвокат украинца Марк Фейгин, стоящий в очереди в СИЗО Лефортово к своему подзащитному.

"Прямо сейчас нахожусь в очереди в СИЗО Лефортово. Сегодня увижусь с моим подзащитным, нужно обсудить несколько важных вопросов. В частности, расскажу и об итогах своей поездки в Киев на прошлой неделе. Встречался с представителями украинской власти. Из того, о чем могу рассказать – после оглашения приговора Роману Сущенко и подачи апелляций начнутся более интенсивные переговоры о решении его судьбы, вероятно, путем обмена", - сказал Фейгин.

По его предположениям, также большую роль может сыграть визит президента Франции Эммануэля Макрона в конце мая на экономический форум в Санкт-Петербург, во время которого, вероятно, состоятся конфиденциальные договоренности относительно дальнейшей судьбы Сущенко и возможности возвращения его в Киев. При этом адвокат считает, что помилование и обмен Сущенко может сдвинуть с мертвой точки процесс освобождения украинских заложников из российских тюрем.

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Новости Украины, Марк Фейгин, Политзаключенные в РФ, Роман Сущенко, РФ, СИЗО "Лефортово", Украина.
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