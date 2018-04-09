"Доступные лекарства": Гройсман хочет расширить программу

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил о намерении расширить медицинскую программу "Доступные лекарства".

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Есть глобальная цель - приобщить к программе "Доступные лекарства" все лекарства из государственных программ, которыми пациенты лечатся на амбулаторном уровне", - написал он.

Гройсман отметил, что 91% украинцев одобряет программу, потому что программа экономит семейный бюджет.

"В Минздраве посчитали, что, например, семья, где есть больной диабетом второго типа и больной бронхиальной астмой, может сэкономить около тысячи гривен в месяц. А человек, который страдает от сердечной недостаточности, сэкономит на лечении примерно 200 грн в месяц", - написал он.

Премьер-министр уверен, что программа "Доступные лекарства" за год своего существования доказала свою эффективность.

"Программа "Доступные лекарства" работает уже год. Мне приятно, что ее результат - не сухие цифры, а улучшение здоровья людей и их поддержка этой инициативы", - подчеркнул Гройсман.