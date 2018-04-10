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Медреформа в действии: более 150 тысяч украинцев уже выбрали врача

Врач
11:38 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Более 150 тыс. украинцев подписали декларации с врачами с начала кампании "Врач для каждой семьи".

За пять дней от начала кампании по выбору врача первичной медицинской помощи "Врач для каждой семьи" декларации подписало более 150 тыс. пациентов, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

В целом, с начала запуска электронной системы здравоохранения подписано 266 тыс. деклараций.

По состоянию на 4 апреля 63% коммунальных учреждений, предоставляющих первичную медицинскую помощь, подключены к системе "Электронное здравоохранение".

Комментируя проблемы со стартом кампании в некоторых городах, в Минздраве отметили, что 6 апреля медучреждения Львова, где ранее местные власти приняли решение приостановить процесс из-за его юридической неопределенности, возобновили подписание деклараций.

"В Днепре в ближайшее время учреждения также возобновят кампанию", - добавили в ведомстве.

Кроме того, наблюдались случаи нарушения правил обслуживания пациентов. Так, в некоторых учреждениях пациентам отказывали в подписании деклараций из-за места регистрации, что является недопустимым.

В Украине 2 апреля стартовала кампания по выбору врача первичной медицинской помощи "Врач для каждой семьи", которая является первым этапом медицинской реформы.

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Новости Украины, "Врач для каждой семьи", Врачи, Медреформа, Минздрав, Министерство здравоохранения, Украина, Электронная система здравоохранения.
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