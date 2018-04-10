Медреформа в действии: более 150 тысяч украинцев уже выбрали врача

За пять дней от начала кампании по выбору врача первичной медицинской помощи "Врач для каждой семьи" декларации подписало более 150 тыс. пациентов, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

В целом, с начала запуска электронной системы здравоохранения подписано 266 тыс. деклараций.

По состоянию на 4 апреля 63% коммунальных учреждений, предоставляющих первичную медицинскую помощь, подключены к системе "Электронное здравоохранение".

Комментируя проблемы со стартом кампании в некоторых городах, в Минздраве отметили, что 6 апреля медучреждения Львова, где ранее местные власти приняли решение приостановить процесс из-за его юридической неопределенности, возобновили подписание деклараций.

"В Днепре в ближайшее время учреждения также возобновят кампанию", - добавили в ведомстве.

Кроме того, наблюдались случаи нарушения правил обслуживания пациентов. Так, в некоторых учреждениях пациентам отказывали в подписании деклараций из-за места регистрации, что является недопустимым.

В Украине 2 апреля стартовала кампания по выбору врача первичной медицинской помощи "Врач для каждой семьи", которая является первым этапом медицинской реформы.