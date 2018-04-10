Новоизбранный глава МИД Германии посетит Донбасс

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас посетит Украину, в том числе Донбасс, в ближайшее время.

"Глава внешнеполитического ведомства Германии подтвердил намерение посетить Украину, в том числе Донбасс, в ближайшее время", - сообщила пресс-служба президента Украины по итогам встречи Петра Порошенко с Х.Маасом во вторник в Берлине.

П.Порошенко и Х.Маас обсудили перспективы развертывания миротворческой миссии ООН на оккупированной части Донбасса.

Стороны сошлись на принципиальной позиции, что миротворцы ООН должны размещаться на всей оккупированной территории Донбасса, включая украинско-российский участок границы.

П.Порошенко и Х.Маас подчеркнули важное значение переговоров в нормандской формате и необходимость продолжения режима санкций против Российской Федерации, как элемента сдерживания агрессии и поиска мирного урегулирования.

"Особое внимание было уделено вопросам энергетической солидарности между Украиной и ЕС, а также укреплению двустороннего украинско-немецкого сотрудничества, в частности, в сфере усиления кибербезопасности и противодействия пропаганде", - говорится в сообщении пресс-службы.

Министр иностранных дел Германии отметил, что его страна продолжит поддерживать Украину и реформы, которые она сегодня проводит.