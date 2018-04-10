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Паспорта стран ЕС за 2016 год получили 24 тысячи украинцев

ЕС
14:46 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua

Новости Украины: Евростат сообщает, что 24 тысячи украинцев получили гражданство стран ЕС в 2016 году.

В 2016 году гражданство стран-членов Европейского Союза получили 24 тысячи украинцев.

Об этом свидетельствуют данные Евростата.

В целом в 2016 году около 995 тысяч человек получили гражданство одной из стран ЕС, в 2015 году этот показатель составлял 841 тысячу человек, а в 2014-м - 889 тысяч человек.

Из общего числа лиц, получивших гражданство одной из стран ЕС, 12% были бывшими гражданами другого государства-члена Евросоюза. Большинство паспортов ЕС получили граждане из стран вне блока или лица без гражданства.

Больше всего паспортов одной из стран ЕС в 2016 году получили граждане Марокко (101 300 человек, из которых 89% получили гражданство Испании, Италии или Франции), граждане Албании (67 500 человек, 97% получили гражданство Италии или Греции), Индии (41 700 человек, почти 60% получили британское гражданство), Пакистана (32 900 человек, более половины получили британское гражданство), Турции (32 800 человек, почти половина получила немецкое гражданство), Румынии (29 700 человек, 44% получили итальянское гражданство).

Паспорта стран ЕС получили 24 тысячи украинцев, 60% из них получили гражданство Германии, Румынии, Португалии или Италии. В 2015 году гражданство стран ЕС получили 19 тысяч украинцев.

Марокканцы, албанцы, индусы, пакистанцы, турки, румыны и украинцы составляют около трети (33%) от общего числа лиц, получивших гражданство стран ЕС в 2016 году.

Румыны (29 700 человек) и поляки (19 800 человек) стали двумя крупнейшими группами граждан страны ЕС, которые стали гражданами другого государства-члена союза.

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Новости Украины, Гражданство ЕС, Европейский союз, Евростат, ЕС, Украинцы, Украинцы в ЕС.
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