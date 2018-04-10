Вице-премьер требует жестко реагировать на саботаж медреформы

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко требует от Министерства здравоохранения и местных органов власти жестко реагировать на саботаж медицинской реформы.

В ходе селекторного совещания по вопросам внедрения медицинской реформы он отметил, что, несмотря на активное подписание пациентами деклараций, есть ряд проблем с реализацией программы на местах. В частности, по его словам, в некоторых больницах отказывают пациентам, заставляют заполнять декларации вручную, а также продают бланки деклараций. Кроме того, в ряде случаев сами врачи не осведомлены о том, как работает программа.

"Я требую от Минздрава, а в первую очередь, от местных органов власти, жестко реагировать на саботаж медреформы", - подчеркнул П.Розенко.

Вице-премьер указал, что если какой-либо служащий не может обеспечить быстрое внедрение реформы, он должен быть уволен.

Он также призвал заместителей министра здравоохранения, руководителей профильных департаментов и местные органы власти проводить активную разъяснительную работу и совещания на местах в областях.

Как сообщалось, по данным П.Розенко, с начала кампании по выбору врача первичной медицинской помощи "Врач для каждой семьи" декларации подписало более 305 тыс. пациентов.

В Украине 2 апреля стартовала кампания по выбору врача первичной медицинской помощи "Врач для каждой семьи", которая является первым этапом медицинской реформы.

В мае в ряде городов Украины стартует пилотный проект по внедрению и применению электронного рецепта в медицинских учреждениях.