Прогноз погоды на 11 апреля: в Украине будет тепло

В ближайшие сутки, 11 апреля, погоду Украины будет определять поле повышенного давления и теплый воздух, сообщает Укргидрометцентр.

В среду в Украине без осадков, лишь в западных областях местами небольшой дождь, возможна гроза. Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью +6...+11° тепла, в восточных областях и Карпатах +2...+7° тепла, днем +18...+23°.

В западных областях Украины ночью дождь, температура ночью +7...+9°, днем около +19...+21°. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

В Карпатах ясно, температура воздуха ночью +8...+10°, днем +21...+23°. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

На севере Украины местами дождь. Температура ночью +4...+6°, днем +14...+16°. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

В центре Украины ясно, температура ночью +7...+9°, днем около +20...+22°. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

На востоке Украины ясно, ночью +4...+6°, днем +19...+21°. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

В южных областях Украины ясно, температура ночью +7...+9°, днем около +21...+23°. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

В Крыму ясно, температура ночью +7...+9°, днем +20...+22°. Ветер южный 3-8 м/с.

В Киеве - без осадков, температура ночью +6...+8° тепла, днем +20...+22°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 11 апреля самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 22,7 градусов тепла в 1959 года, самая низкая ночью на отметке 3,9 градусов мороза в 1954 году.