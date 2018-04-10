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Кандидатам в полицию будут давать "второй шанс"

Полиция
15:59 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В Украине позволят кандидатам на службу в Нацполицию сдавать нормативы повторно.

Национальная полиция Украины намерена изменить подход к оценке кандидатов на прохождение службы в ее рядах, заявляет глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

Как сообщает департамент коммуникации Национальной полиции Украины, по словам главы ведомства, основной "отсев" кандидатов происходит во время сдачи нормативов, поэтому тем кандидатам, которые не уложились в норматив на доли секунд, следует давать возможность пройти экзамен повторно через несколько месяцев.

"Я считаю, нам необходимо изменить подход и давать шанс кандидату "подтянуть" за несколько месяцев уровень своей подготовки к надлежащему уровню", - отметил С.Князев во вторник.

По его словам, за рубежом такая практика уже давно существует. Если кандидат мотивирован и имеет желание служить в полиции, но на финальном экзамене не укладывается в норматив на несколько секунд, ему дают возможность "подтянуть" свои навыки. После нескольких месяцев дополнительной подготовки он снова сдает экзамен. В случае успешной сдачи кандидат поступает на службу в ряды полиции.

С.Князев рассказал, что сейчас в Академии патрульной полиции учатся 185 курсантов из 12 областей Украины: Луганской, Львовской, Одесской, Полтавской, Черкасской, Киевской, Ивано-Франковской, Волынской, Днепропетровской, Закарпатской, Запорожской и Херсонской.

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Новости Украины, Нацполиция, Полиция, Сергей Князев.
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