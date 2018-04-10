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В Украине впервые помиловали осужденную к пожизненному заключению
22:11 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Из тюрьмы отпустили женщину, получившую пожизненное за убийство двух мужчин.

Из Качановской исправительной колонии №54 в Харьковской области 10 апреля освободили приговоренную к пожизненному лишению свободы, которая получила помилование от президента.

Об этом рассказывает в Facebook Северо-восточное управление по вопросам исполнения уголовных наказаний, передает Украинская правда.

"Согласно указу президента №49/2018 от 28.02.2018 освободили приговоренную к пожизненному лишению свободы Любовь Кушинскую", - говорится в сообщении.

По данным управления, на момент освобождения женщина уже отсидела 27 лет и 9 месяцев. Она - первая женщина в Украине, которую приговорили к пожизненному наказанию, и первая, которую помиловал президент.

Как сообщалось, президент Петр Порошенко помиловал Любовь Кушинскую, которую приговорили к пожизненному заключению за убийство двух мужчин.

Кушинская была предпринимателем и руководила собственной фирмой. В 1997 году правоохранители обвинили ее в убийстве двух мужчин. Силовики утверждали, что женщина убила их, чтобы получить квартиру.

В то же время Кушинская никогда не признавала свою вину и заявляла, что ее подставили высокопоставленные чиновники правоохранительных органов, чтобы не отдавать ей долг в несколько сотен тысяч долларов.

Ее приговорили к пожизненному заключению. Кушинская подавала кассационную жалобу, однако Верховный Суд ее не удовлетворил.

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Новости Украины, Любовь Кушинская, пожизненное, Помилование, Убийство.
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