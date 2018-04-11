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НАТО поможет улучшить медицинское обслуживание военнослужащих ВСУ

НАТО поможет улучшить медицинское обслуживание военнослужащих ВСУ
05:57 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: Фонд медреабилитации НАТО начал новую программу в Институте протезирования Харькова.

НАТО помогает улучшить медицинское обслуживание военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые подверглись ампутации, через новую двухлетнюю программу в Институте протезирования и ортопедии в Харькове.

Об этом говорится в сообщении Генштаба.

"За финансирование Трастовым фондом НАТО по медицинской реабилитации для Украины, бакалаврская программа поможет повысить уровень предоставления медицинских услуг для ампутантов в соответствии с международными стандартами. С 2015 года более 500 раненых военнослужащих и 2000 практикующих врачей в Украине получили пользу от услуг, предоставляемых через Трастовый фонд медицинской реабилитации НАТО", - говорится в сообщении.

Программа будет контролироваться Немецкой школой реабилитационных наук. Она будет осуществляться в сотрудничестве с Министерством социальной политики Украины и Министерством образования и науки Украины. Долгосрочная цель - создать учебную программу бакалаврата и магистратуры, сертифицированную Международным обществом протезов и ортостанов.

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Новости Украины, ВСУ, Институт протезирования Харькова, Медицинское обслуживание, НАТО.
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