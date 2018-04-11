В РФ возбудили дело против Украины за срыв "пасхального перемирия"

Следственный комитет Российской Федерации возбудил против украинских защитников дело за якобы нарушение "пасхального перемирия".

Об этом сообщили в пресс-службе российского ведомства.

"Пасхальное перемирие", действующее с 30 марта текущего года, является для представителей Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины лишь формальностью", - заявили в ведомстве.

Заявляется, что главным следственным управлением СК России продолжается сбор доказательств по уголовным делам "о преступлениях, совершенных украинскими военнослужащими".

При этом российские следователи обвинили украинских военнослужащих в обстреле пункта пропуска российских боевиков, в результате чего ранения получила мирная жительница 1963 года рождения.

По данному факту Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны).

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, а также должностных лиц из числа украинских военнослужащих, причастных к его совершению.