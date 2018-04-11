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Кабмин утвердил поддержку гендерного равенства до 2021 года

Марш за гендерное равенство
13:04 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Кабмин утвердил госпрограмму обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин на период до 2021 года.

Кабинет министров Украины утвердил государственную социальную программу обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин на период до 2021 года.

Как передает корреспондент, соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду в Киеве. Согласно документу, ориентировочная сумма финансирования данной программы из госбюджета на 2018-2021 годы составляет 255 тыс. грн ежегодно.

Расходы из местных бюджетов составят: 2018 год - 1,5 млн грн, 2019 год - 1,6 млн грн, 2020 год - 1,7 млн грн и 2021 год - 1,9 млн грн.

Кроме того, планируется привлечь 5,4 млн грн на финансирование программы из других источников.

Руководителем программы выступает Министерство социальной политики, а исполнителями министерства и другие центральные органы исполнительной власти.

Отмечается, что реализация программы будет способствовать обеспечению равных прав и возможностей мужчин и женщин, что в свою очередь будет содействовать реализации международных рекомендаций по гендерному равенству в Украине.

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Новости Украины, Гендерное равенство, Госбюджет, Кабмин, Равные права женщин и мужчин, Расходы бюджета, Украина.
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