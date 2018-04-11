Кабмин намерен разрешить хоронить людей в парках

Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде законопроект № 8248, который предусматривает разрешение на биопогребение умерших людей в парках, лесопарках, скверах и на других земельных участках.

Согласно законопроекту, в населенных пунктах разрешается отводить места биопогребения умерших не только на территориях кладбищ, но и в парках, лесопарках, парках культуры и отдыха.

Биопогребение - это разновидность погребения с использованием материалов, которые разлагаются в течение пяти лет. Над таким местом захоронения устанавливают только информационную табличку - никаких надмогильных сооружений.

Соответствующие изменения предлагают внести в закон "О погребении и похоронном деле".

В пояснительной записке к законопроекту значится, что документ направлен на дерегуляцию предпринимательской деятельности в сфере ритуальных услуг и создание конкурентной среды; развитие такого вида погребения, как кремация.

В частности, предлагается предусмотреть в законодательстве ряд определений - например, понятия "биопогребение", "колумбарий" (сооружение для захоронения урн с прахом), "надругательство над могилой", "надругательство над телом умершего" и прочее.

В перечень принципов деятельности в сфере погребения предлагают добавить "эколого-экономическую эффективность использования земельных ресурсов".

Работникам правоохранительных органов намерены запретить передавать ритуальным службам контакты родственников умершего человека, а за нарушение предусмотреть уголовную ответственность (вместе с тем документ не предусматривает таких изменений в УКУ).

Зато предлагают ввести отдельные санкции за ненадлежащее самовольное использование кладбищенских и надмогильных сооружений, склепов, урн с прахом, могил или другие действия с целью посрамить семейную или общественную память об умершем. Речь идет о штрафе до 1700 грн или об аресте до 4 месяцев, ограничении или лишении свободы на срок до 2 лет.

Органам местного самоуправления намерены поручить вести публичный реестр поставщиков ритуальных услуг на соответствующей территории; выявлять несанкционированные места захоронений; содействовать строительству крематориев.

Законопроект содержит изменения в статью о перезахоронении - в частности, перечислены возможные причины таких мер.