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Минобороны: с начала года ВСУ получили 78 тонн некачественных продуктов

Минобороны
04:04 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: За первый квартал 2018 года было проведено почти три тысячи исследований образцов пищевых продуктов.

С начала 2018 года Вооруженным силам Украины передали почти 78 тонн некачественных продуктов питания.

Об этом сообщил майор Александр Цвилиховский во время брифинга в Министерстве обороны, пишет Радио Свобода.

"Не допущено на обеспечение Вооруженных сил Украины почти 78 тонн некачественных или опасных пищевых продуктов и более 30 тысяч комплектов наборов сухих продуктов", – сказал Цвилиховский.

По его словам, за первый квартал 2018 года учреждения безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины провели почти три тысячи исследований образцов пищевых продуктов.

27 марта в украинской армии сообщили, что 23 подразделения Вооруженных сил Украины перешли на питание "по каталогам" с возможностью индивидуальной корректировки рациона, в соответствии со стандартами НАТО.

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Новости Украины, Александр Цвилиховский, ВСУ, Минобороны, Украинские военные.
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