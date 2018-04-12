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В мире отмечается День Космонавтики

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Старт ракеты "Восток-1"
09:13 Сегодня Телеграф
Фото: Facebook

Новости Украины: 12 апреля 1961 состоялся первый пилотируемый орбитальный полет человека в космос.

Сегодня по решению Международной авиационной федерации отмечается Всемирный день авиации и космонавтики.12 апреля 1961 года советский гражданин Юрий Гагарин на космическом корабле "Восток" впервые в мире совершил орбитальный полет вокруг Земли, открыв эпоху пилотируемых космических полетов.

Юрий Гагарин

В этот же день мировая общественность отмечает и Международный день полета человека в космос. Решение было принято 7 апреля 2011 года на 65 сессии Генеральной Ассамблеи ООН и был посвящен 50-й годовщине первого полета человека в космос. А в Украине сегодня профессиональный праздник тех, кто причастен к космонавтике - День работников ракетно-космической отрасли Украины, который отмечается согласно Указу Президента от 13 марта 1997 года. В свое время украинские ученые внесли огромный вклад в развитие советской космонавтики, что позволило СССР быть ведущей космической державой. Многочисленные украинские научные учреждения, конструкторские бюро, промышленные предприятия были причастны ко многим важнейшим космическим победам - от первых полетов в космос до создания и запуска космического ракетного комплекса "Энергия-Буран". 

Павел Попович и Юрий Гагарин

Первым украинцем в космосе стал летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза Павел Попович, 12 - 15 августа 1962 года на корабле "Восток 4" совершивший первый в мире групповой полет совместно с Андрияном Николаевым, пилотировавшим корабль "Восток 3". П. Попович стал четвертым космонавтом СССР и шестым в мире. Второй космический полет совершил 3 - 19 июля 1974 года на космическом корабле "Союз 14", как капитан экипажа. 

Леонид Каденюк

До недавнего времени Украина входила в топ-пятерку стран по количеству космических запусков, но сейчас, в основном из-за нехватки средств, теряет ранее завоеванные позиции. Единственный космонавт независимой Украины, ныне покойный Леонид Каденюк отправился в космос в составе экипажа американского шаттла "Коламбия" в 1997 году. Сейчас приоритетным направлением украинской космонавтики является международное сотрудничество, участие в реализации амбициозных международных проектов.

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Новости Украины, 12 апреля, Восток-1, День космонавтики, Павел Попович, Юрий Гагарин.
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