Прогноз погоды на 13 апреля: в Украину возвращаются заморозки
Новости Украины: В ближайшие сутки погоду в Украине будет определять поле высокого давления; на северо-востоке страны будет прохладно.
В ближайшие сутки, 13 апреля, погоду в Украине будет определять поле высокого давления; прохладная, на юге и западе теплая воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр.
В пятницу в большинстве областей Украины без осадков, лишь ночью в Запорожской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях местами пройдет небольшой дождь. Ветер восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 2-7° тепла (в Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областях на почве, местами и в воздухе заморозки 0-2°), днем 13-18° тепла; в западных, южных и Винницкой областях ночью 5-10°, днем 19-24°.
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В западных областях ясно, температура ночью +8...+10°, днем около +20...+22°. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
В Карпатах ясно, температура воздуха ночью +9...+11°, днем +22...+24°. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
На севере Украины ясно. Температура ночью +4...+6°, днем +14...+16°. Ветер восточный, 5-10 м/с.
В центре Украины ясно, температура ночью +4...+6°, днем около +14...+16°. Ветер восточный, 5-10 м/с.
На востоке Украины ясно, ночью +4...+6°, днем +14...+16°. Ветер восточный, 5-10 м/с.
В южных областях Украиныясно, температура ночью +8...+10°, днем около +20...+22°. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
В Крыму ясно, температура ночью +7...+9°, днем +20...+22°. Ветер юго-восточный 5-10 м/с.
В Киеве - без осадков, температура ночью +4...+6° тепла, днем +14...+16°.
В субботу, 14 апреля, в западной половине страны ожидаются дожди, в основном небольшие, местами грозы, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 5-11° тепла, на Левобережье (кроме Херсонской области) 1-6° тепла, на поверхности почвы, в восточных, Черниговской и Сумской областях местами и в воздухе заморозки 0-4°; днем 14-20° тепла, в западных областях 17-23 °, в Закарпатье до 26°.