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Прогноз погоды на 13 апреля: в Украину возвращаются заморозки

Прогноз погоды на 13 апреля
15:10 Сегодня Телеграф

Новости Украины: В ближайшие сутки погоду в Украине будет определять поле высокого давления; на северо-востоке страны будет прохладно.

В ближайшие сутки, 13 апреля, погоду в Украине будет определять поле высокого давления; прохладная, на юге и западе теплая воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр.

В пятницу в большинстве областей Украины без осадков, лишь ночью в Запорожской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях местами пройдет небольшой дождь. Ветер восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 2-7° тепла (в Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областях на почве, местами и в воздухе заморозки 0-2°), днем 13-18° тепла; в западных, южных и Винницкой областях ночью 5-10°, днем 19-24°.

Погода в Киеве побила очередной рекорд

В западных областях ясно, температура ночью +8...+10°, днем около +20...+22°. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

В Карпатах ясно, температура воздуха ночью +9...+11°, днем +22...+24°. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

На севере Украины ясно. Температура ночью +4...+6°, днем +14...+16°. Ветер восточный, 5-10 м/с.

В центре Украины ясно, температура ночью +4...+6°, днем около +14...+16°. Ветер восточный, 5-10 м/с.

На востоке Украины ясно, ночью +4...+6°, днем +14...+16°. Ветер восточный, 5-10 м/с.

В южных областях Украиныясно, температура ночью +8...+10°, днем около +20...+22°. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

В Крыму ясно,  температура ночью +7...+9°, днем +20...+22°. Ветер юго-восточный 5-10 м/с.

В Киеве - без осадков, температура ночью +4...+6° тепла, днем +14...+16°.

В субботу, 14 апреля, в западной половине страны ожидаются дожди, в основном небольшие, местами грозы, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 5-11° тепла, на Левобережье (кроме Херсонской области) 1-6° тепла, на поверхности почвы, в восточных, Черниговской и Сумской областях местами и в воздухе заморозки 0-4°; днем 14-20° тепла, в западных областях 17-23 °, в Закарпатье до 26°.

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Новости Украины, 13 апреля, Ветер, Грозы, Погода, Похолодание, Прогноз погоды, Прогноз погоды на 13 апреля, Синоптики.
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