В Киеве здание "Киевгорстроя" обстреляли из гранатомета

Здание "Киквгорстроя" на улице Емельяновича-Павленко 4/6 в Печерском районе Киева обстреляли из ручного противотанкового гранатомета, сообщает интернет-издание "Громадське".

Инцидент произошел около двух часов ночи 13 апреля. От выстрела пострадал отдел продаж "Киевгорстроя". Отмечается, что рядом с этим помещением расположен ресторан "Хмели-сунели", боковая часть которого также повреждена выстрелом.

По словам корреспондента издания, отстрелянный тубус гранатомета обнаружили через дорогу от здания. На тубусе спилены номера, поэтому происхождения гранатомета невозможно установить.