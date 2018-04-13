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В Киеве здание "Киевгорстроя" обстреляли из гранатомета

"Киевгорстрой"
07:51 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: громадське ТВ

Новости Украины: Здание "Киевгорстроя" в Печерском районе столицы обстреляли из ручного противотанкового гранатомета.

Здание "Киквгорстроя" на улице Емельяновича-Павленко 4/6 в Печерском районе Киева обстреляли из ручного противотанкового гранатомета, сообщает интернет-издание "Громадське".

Инцидент произошел около двух часов ночи 13 апреля. От выстрела пострадал отдел продаж "Киевгорстроя". Отмечается, что рядом с этим помещением расположен ресторан "Хмели-сунели", боковая часть которого также повреждена выстрелом.

По словам корреспондента издания, отстрелянный тубус гранатомета обнаружили через дорогу от здания. На тубусе спилены номера, поэтому происхождения гранатомета невозможно установить.

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Новости Украины, гранатомет, Киевгорстрой, Обстрел, Печерский район.
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