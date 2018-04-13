Учения в Польше: украинские десантники превзошли в умении британских военных

Трое военнослужащих Вооруженных сил Украины показали лучшие результаты во время прохождения курса контр-штурмовых действий для маленьких групп S.W.A.T. (Special Weapons And Tactics) в Республике Польша.

В общем, к данному курсу привлекались военнослужащие ВС Украины, Великобритании и Ливанской Республики.

"Двое из них - воины десантно-штурмовой войск, майор с позывным "Кэп" и старший сержант с позывным "Шарик". Третий представитель из Украины - военнослужащий подразделения спецназначения Военной службы правопорядка", - сообщают в пресс-службе командования десантно-штурмовых войск ВСУ.

Участников курса были разделены на четыре многонациональных групп, по пять военнослужащих в каждой. Занятия и тренировки начинались в шесть часов утра и продолжались до часу ночи. На утренней физической зарядке проверялись все качества штурмовиков: сила, скорость, выносливость и психологическая устойчивость, причем именно в командном составе.

По словам десантников, достаточно интересным для них были занятия по тактической подготовке, а именно действия при штурме зданий, зачистки помещений, налетов, уничтожение конкретных целей, причем в правильной последовательности и тому подобное. Также были задания по оказанию медицинской помощи или проникновению в соответствующее помещение благодаря специальным принадлежностям (болгарке, клещам, кувалды, троса и т.д.).

"Такие задачи более характерны для специальных подразделений, однако для нас это очень ценный и важный опыт", - подчеркивает майор с позывным "Кэп"

Он также отметил, что вся штурмовая группа действует как единое целое, однако каждый выполняет различные функции.